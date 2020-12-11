Жертва была введена в заблуждение, в результате чего группа аферистов завладела ее деньгами в размере 500 тысяч рублей. Похожая ситуация произошла с 28 летней жительницей села Речное. Войдя в доверие, мнимый сотрудник банка завладел ее деньгами в размере 254 тысячи рублей. Обе девушки совершили одну и ту же ошибку, сообщив звонившим личный код, пришедший к ним в смс-сообщении они предоставили возможность оформить на свою карту кредит а после завладеть этими средствами.
Две жительницы Кизлярского района стала жертвами дистанционного мошенничества
- Автор Хадижат
- 11 декабря, 2020. Пятница 16:20
38-летняя жительница Кизлярского района обратилась в полицию и рассказала о звонке неизвестной девушки, представившейся сотрудницей банка.
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