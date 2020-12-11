ЗАМАНА - Две жительницы Кизлярского района стала жертвами дистанционного мошенничества

Две жительницы Кизлярского района стала жертвами дистанционного мошенничества

Автор
11 декабря, 2020. Пятница 16:20
Две жительницы Кизлярского района стала жертвами дистанционного мошенничества

38-летняя жительница Кизлярского района обратилась в полицию и рассказала о звонке неизвестной девушки, представившейся сотрудницей банка.

Две жительницы Кизлярского района стала жертвами дистанционного мошенничества
Общество

Жертва была введена в заблуждение, в результате чего группа аферистов завладела ее деньгами в размере 500 тысяч рублей. Похожая ситуация произошла с 28 летней жительницей села Речное. Войдя в доверие, мнимый сотрудник банка завладел ее деньгами в размере 254 тысячи рублей. Обе девушки совершили одну и ту же ошибку, сообщив звонившим личный код, пришедший к ним в смс-сообщении они предоставили возможность оформить на свою карту кредит а после завладеть этими средствами.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top