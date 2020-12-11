Если пациенту не удалось дозвониться до поликлиники, он может сообщить об этом на сайте. Чтобы оставить жалобу, достаточно зарегестрироваться на портале Госуслуг. Ответ пользователь получит в личном кабинете, а также в виде письма на на электронную почту. С помощью "Госуслуг" пожаловаться на отсутствие стимулирующих выплат, связанных с COVID-19 смогут и медицинские работники.
На портале госуслуг запущен новый сервис в целях защиты от COVID-2019
- Автор Хадижат
- 11 декабря, 2020. Пятница 15:48
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, на портале «Госуслуги» запущена обратная связь по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19.
Последнее от Хадижат
- Две жительницы Кизлярского района стала жертвами дистанционного мошенничества
- Махачкалинцы демонстрируют растущий интерес к безналичной оплате транспортных поездок
- В Дагестане экс-чиновник сдал женщине в аренду чужой участок
- В Дагестане ищут пропавших моряков
- В Дагестане 3 человека скончались от коронавируса за сутки