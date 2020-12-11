ЗАМАНА - На портале госуслуг запущен новый сервис в целях защиты от COVID-2019

На портале госуслуг запущен новый сервис в целях защиты от COVID-2019

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11 декабря, 2020. Пятница 15:48
На портале госуслуг запущен новый сервис в целях защиты от COVID-2019

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, на портале «Госуслуги» запущена  обратная связь по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19.

На портале госуслуг запущен новый сервис в целях защиты от COVID-2019
Общество

Если пациенту не удалось дозвониться до поликлиники, он может сообщить об этом на сайте. Чтобы оставить жалобу, достаточно зарегестрироваться на портале Госуслуг. Ответ пользователь получит в личном кабинете, а также  в виде письма на на электронную почту. С помощью "Госуслуг" пожаловаться на отсутствие стимулирующих выплат, связанных с COVID-19 смогут и медицинские работники. 

 

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