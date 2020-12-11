На портале госуслуг запущен новый сервис в целях защиты от COVID-2019

Если пациенту не удалось дозвониться до поликлиники, он может сообщить об этом на сайте. Чтобы оставить жалобу, достаточно зарегестрироваться на портале Госуслуг. Ответ пользователь получит в личном кабинете, а также в виде письма на на электронную почту. С помощью "Госуслуг" пожаловаться на отсутствие стимулирующих выплат, связанных с COVID-19 смогут и медицинские работники.