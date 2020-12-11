ЗАМАНА - Махачкалинцы демонстрируют растущий интерес к безналичной оплате транспортных поездок

Махачкалинцы демонстрируют растущий интерес к безналичной оплате транспортных поездок

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11 декабря, 2020. Пятница 14:25
Махачкалинцы демонстрируют растущий интерес к безналичной оплате транспортных поездок

С середины августа до конца ноября более 85 тысяч пассажиров городских троллейбусов воспользовались новой бесконтактной системой оплаты проезда.

Махачкалинцы демонстрируют растущий интерес к безналичной оплате транспортных поездок
Общество

Об этом глава города Салман Дадаев сообщил в своем Instagram, передает пресс-служба мэрии. Напомним, что с августа в Махачкале действует система, благодаря которой можно произвести оплату проезда в троллейбусе с помощью банковских и транспортных карт, а также смартфонов и смарт-часов, в которых установлены сервисы для бесконтактных платежей. При такой оплате действует скидка 2 рубля. Как отметил Дадаев, данная система не только упрощает процесс оплаты, но и является одной из мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Он также сообщил о планах совершенствовать систему и подключить к ней все городские транспортные средства, на которых осуществляются пассажирские перевозки.

Высокий уровень доверия жителей столицы республики к бесконтактным платежам связан с удобством и быстротой совершения транзакций.
Система бесконтактной оплаты также влияет на развитие городов с точки зрения туризма.

 

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