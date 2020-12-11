Этим поступком он нарушил права другого жителя района, который уже являлся арендатором данного участка. Расследование уголовного дела о превышении полномочий и служебном подлоге завершено и передано в суд.
В Дагестане экс-чиновник сдал женщине в аренду чужой участок
- Автор Хадижат
- 11 декабря, 2020. Пятница 14:02
Глава сельсовета Согратлинский заключил с женщиной фиктивный договор об аренде участка более 9 тысяч квадратных метров.
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