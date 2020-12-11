Вот уже тринадцать суток пограничники ищут пропавших в море. Предположительно, мужчина уже находятся в нейтральных водах. Напомним, 27 ноября в республике уже шли обильные дожди. По мнению моряков, справится с волнами Каспийского моря задача не из легких.
В Дагестане ищут пропавших моряков
- Автор Хадижат
- 11 декабря, 2020. Пятница 13:46
27 ноября, предположительно в 23.00 вблизи села Крайновка Кизлярского района пятеро мужчин ушли в море на байде. Такое заявление поступило в Дежурную часть полиции 8 декабря, - сообщает РИА «Дагестан».
Последнее от Хадижат
- Махачкалинцы демонстрируют растущий интерес к безналичной оплате транспортных поездок
- В Дагестане экс-чиновник сдал женщине в аренду чужой участок
- В Дагестане 3 человека скончались от коронавируса за сутки
- От коронавируса умер корейский режиссер Ким Ки Дук
- UFC расторг контракт с российским бойцом Антигуловым за драку на свадьбе