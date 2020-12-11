В Дагестане ищут пропавших моряков

27 ноября, предположительно в 23.00 вблизи села Крайновка Кизлярского района пятеро мужчин ушли в море на байде. Такое заявление поступило в Дежурную часть полиции 8 декабря, - сообщает РИА «Дагестан».

Вот уже тринадцать суток пограничники ищут пропавших в море. Предположительно, мужчина уже находятся в нейтральных водах. Напомним, 27 ноября в республике уже шли обильные дожди. По мнению моряков, справится с волнами Каспийского моря задача не из легких.