ЗАМАНА - В Дагестане ищут пропавших моряков

В Дагестане ищут пропавших моряков

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11 декабря, 2020. Пятница 13:46
В Дагестане ищут пропавших моряков

27 ноября, предположительно в 23.00 вблизи села Крайновка Кизлярского района пятеро мужчин ушли в море на байде. Такое заявление поступило в Дежурную часть полиции 8 декабря, - сообщает РИА «Дагестан».

В Дагестане ищут пропавших моряков
Общество

Вот уже тринадцать суток пограничники ищут пропавших в море. Предположительно, мужчина уже находятся в нейтральных водах. Напомним, 27 ноября в республике уже шли обильные дожди. По мнению моряков, справится с волнами Каспийского моря задача не из легких.

 

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