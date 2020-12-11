ЗАМАНА - Дагестанцам продлят выплату компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг

Дагестанцам продлят выплату компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг

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11 декабря, 2020. Пятница 12:06
Дагестанцам продлят выплату компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг

Соответствующий проект постановления разработан Министерством труда и социального развития Дагестана в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Дагестанцам продлят выплату компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг
Общество

Документ предусматривает возможность получения единовременных выплат по жилищно-коммунальным услугам, без посещения органов соц. Защиты и представления справки об отсутствии задолженности до 1 марта 2021 года отдельными категориями граждан.

 

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