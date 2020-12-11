Документ предусматривает возможность получения единовременных выплат по жилищно-коммунальным услугам, без посещения органов соц. Защиты и представления справки об отсутствии задолженности до 1 марта 2021 года отдельными категориями граждан.
Дагестанцам продлят выплату компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг
- Автор Хадижат
- 11 декабря, 2020. Пятница 12:06
Соответствующий проект постановления разработан Министерством труда и социального развития Дагестана в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.