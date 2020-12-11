На данный момент территория выращивание киви занимает 1 гектар. В следующем году площадь закладки садов планируют увеличить с целью сделать Дербентский район площадкой для промышленного выращивания этой культуры.
В Дагестане займутся промышленным выращиванием киви
- Автор Хадижат
- 11 декабря, 2020. Пятница 11:44
В Дербенте аграриям впервые удалось собрать урожай киви, составивший около 2 тонн.Выращиванием экзотического по меркам региона фрукта на открытом грунте занялись жители села Татляр.
Последнее от Хадижат
- Дагестанцам продлят выплату компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг
- Народное собрание утвердило Абдулпатаха Амирханова премьер-министром Дагестана
- В Дагестане открыли новый участок дороги
- Чемпионат Европы и Финал Гран-при по фигурному катанию отменены
- Отделение банка России в Дагестане возглавил Мурад Идрисов