ЗАМАНА - В Дагестане займутся промышленным выращиванием киви

В Дагестане займутся промышленным выращиванием киви

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11 декабря, 2020. Пятница 11:44
В Дагестане займутся промышленным выращиванием киви

В Дербенте аграриям впервые удалось собрать урожай киви, составивший около 2 тонн.Выращиванием экзотического по меркам региона фрукта на открытом грунте занялись жители села Татляр.

В Дагестане займутся промышленным выращиванием киви
Общество

На данный момент территория выращивание киви занимает 1 гектар. В следующем году площадь закладки садов планируют увеличить с целью сделать Дербентский район площадкой для промышленного выращивания этой культуры.

 

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