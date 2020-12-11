В Дагестане открыли новый участок дороги

Автодорога республиканского значения «Махачкала Буйнакск Леваши Верхний Гуниб» проходит до границы Левашинского района через село Салта по горной местности на высоте до 1500 метров над уровнем моря. Дорогая соединяет населенные пункты района и играет важную роль для жителей. Они долго ждали ее благоустройства.

Строительство было начато три года назад, ее стоимость составила 138 миллионов. Строительные работы входят в государственную программу развития дорожного хозяйства Дагестана.

10 декабря был сдан один отрезок дороги, протяженность которого составляет более 7 км, об этом в своем Instagram сообщил Госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров.

Гуниб и Салта являются туристическими местами, здешняя живописная природа притягивает людей из разных городов и стран. Безопасная и благоустроенная дорога будет способствовать еще большему развитию туризма. Салта готова встречать гостей по новой дороге, удивлять своей красотой, мягким климатом, обилием солнца и чистого воздуха», подчеркнул в своем приветственном выступлении Хизри Абакаров.