Приказ о его назначении был подписан 9 декабря. Мурад Идрисов более двадцати лет работает в банковской системе России и прошел путь от экономиста второй категории до руководителя проекта управления.
Отделение банка России в Дагестане возглавил Мурад Идрисов
- Автор Хадижат
- 11 декабря, 2020. Пятница 08:44
Отделение Нацбанка России в Дагестане возглавил уроженец Махачкалы, 47-летний Мурад Идрисов, сообщает РИА «Дагестан».
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