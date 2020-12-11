ЗАМАНА - Отделение банка России в Дагестане возглавил Мурад Идрисов

Отделение банка России в Дагестане возглавил Мурад Идрисов

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11 декабря, 2020. Пятница 08:44
Отделение банка России в Дагестане возглавил Мурад Идрисов

Отделение Нацбанка России в Дагестане возглавил уроженец Махачкалы, 47-летний Мурад Идрисов, сообщает РИА «Дагестан».

Отделение банка России в Дагестане возглавил Мурад Идрисов
Общество

Приказ о его назначении был подписан 9 декабря. Мурад Идрисов более двадцати лет работает в банковской системе России и прошел путь от экономиста второй категории до руководителя проекта управления.

 

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