В настоящий момент в гарнизонном суде пять судей, включая председателя. Также указом Президента России Магомед Исаев назначен Председателем Арбитражного суда Республики Дагестан а врио заместителя председателя правительства Дагестана Анвар Халилов утвержден судьёй Ленинского районного суда города Махачкалы.
Владимир Путин назначил Дагестану председателя Арбитражного суда
- Автор Хадижат
- 11 декабря, 2020. Пятница 07:00
Указом Президента России от 10 декабря судьёй Махачкалинского военного гарнизонного суда назначен Воробев Александр Сергеевич.