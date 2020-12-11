Основным оппонентом Тагирова являлся замглавы муниципалитета Асхабали Маликов. Полковник полиции Магомедали Тагиров ранее занимал пост начальника ОМВД по Гергебильскому району.
Отметим, Магомедали Тагиров заменит на данном посту Рамазана Малачилова, тринадцать лет руководившего районом. Раман Малачилов назначен на должность начальника отдела в Минсельхозе РД.
Избран глава Гергебильского района Дагестана
- Автор Хадижат
- 11 декабря, 2020. Пятница 01:15
Собранием депутатов Гергебильского района избран Магомедали Тагиров. Двадцать два депутата из двадцати четырех поддержали его кандидатуру.
Основным оппонентом Тагирова являлся замглавы муниципалитета Асхабали Маликов. Полковник полиции Магомедали Тагиров ранее занимал пост начальника ОМВД по Гергебильскому району.
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