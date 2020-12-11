ЗАМАНА - Избран глава Гергебильского района Дагестана

Избран глава Гергебильского района Дагестана

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11 декабря, 2020. Пятница 01:15
Избран глава Гергебильского района Дагестана

Собранием депутатов Гергебильского района избран Магомедали Тагиров. Двадцать два депутата из двадцати четырех поддержали его кандидатуру.

Избран глава Гергебильского района Дагестана
Общество

Основным оппонентом Тагирова являлся замглавы муниципалитета Асхабали Маликов. Полковник полиции Магомедали Тагиров ранее занимал пост начальника ОМВД по Гергебильскому району.
Отметим, Магомедали Тагиров заменит на данном посту Рамазана Малачилова, тринадцать лет руководившего районом. Раман Малачилов назначен на должность начальника отдела в Минсельхозе РД.

 

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