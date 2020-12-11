Осужденный был приговорен к 7 годам колонии условно. Магомедову удалось скрыться, он был объявлен в международный розыск. Через два года суд заменил условный срок на реальный, так как Гусейнов нарушил условия отбывания наказания. Его задержали во Франции в апреле 2018 года. В Россию его доставили, с целью исполнить приговор.
Франция выдала России осужденного за похищение человека дагестанца
- Автор Хадижат
- 11 декабря, 2020. Пятница 00:10
Гусейн Магомедов вместе со своими сообщниками похитил жителя Буйнакска с целью получения выкупа за его освобождение, - сообщает ТАСС.