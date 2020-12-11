ЗАМАНА - Франция выдала России осужденного за похищение человека дагестанца

Франция выдала России осужденного за похищение человека дагестанца

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11 декабря, 2020. Пятница 00:10
Франция выдала России осужденного за похищение человека дагестанца

Гусейн Магомедов вместе со своими сообщниками похитил жителя Буйнакска с целью получения выкупа за его освобождение, - сообщает ТАСС. 

Франция выдала России осужденного за похищение человека дагестанца
Общество

Осужденный был приговорен к 7 годам колонии условно. Магомедову удалось скрыться, он был объявлен в международный розыск. Через два года суд заменил условный срок на реальный, так как Гусейнов нарушил условия отбывания наказания. Его задержали во Франции в апреле 2018 года. В Россию его доставили, с целью исполнить приговор.

 

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