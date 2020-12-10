МЧС предупреждает дагестанцев об усиление ветра

Напомним, рекомендации МЧС при усиленном ветре:

1. Убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в помещение (можно в подвал), обрезать сухие деревья, способные нанести вред вашему дому;

2. Автомобиль загнать в гараж, при отсутствии гаража авто нужно припарковать подальше от деревьев, а также плохо укрепленных конструкций;

3. При нахождении на улице обходите шаткие здания и дома с неустойчивой кровлей;

4. Не находитесь рядом с деревьями и разными сооружениями повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты)

О возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций сообщайте по телефонам «101» или «112».