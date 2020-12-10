ЗАМАНА - МЧС предупреждает дагестанцев об усиление ветра

МЧС предупреждает дагестанцев об усиление ветра

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10 декабря, 2020. Четверг 21:04
МЧС предупреждает дагестанцев об усиление ветра

По прибрежным районам ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с. Региональное отделение МЧС просит граждан быть осторожными и бдительными.

МЧС предупреждает дагестанцев об усиление ветра
Общество

Напомним, рекомендации МЧС при усиленном ветре:

1. Убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в помещение (можно в подвал), обрезать сухие деревья, способные нанести вред вашему дому;
2. Автомобиль загнать в гараж, при отсутствии гаража авто нужно припарковать подальше от деревьев, а также плохо укрепленных конструкций;
3. При нахождении на улице обходите шаткие здания и дома с неустойчивой кровлей;
4. Не находитесь рядом с деревьями и разными сооружениями повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты)

О возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций сообщайте по телефонам «101» или «112».

 

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