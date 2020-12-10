В Чародинском районе проходит ремонт автодороги Цуриб-Гочоб

В рамках реконструкции на отрезке дороги уже установлено земляное полотно, построены искусственные сооружения, водопропускные трубы, - сообщает РИА "Дагестан".

Также подошла к концу работа по строительству моста. В данный момент проходит установка асфальтобетонного покрытия проезжей части. В сообщении отмечается: работа по реконструкции автодороги проводится согласно госпрограмме, закончить ее дорожники планируют в будущем году.