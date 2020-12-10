ЗАМАНА - За минувшие сутки в Дагестане от коронавируса скончалось пять человек

За минувшие сутки в Дагестане от коронавируса скончалось пять человек

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10 декабря, 2020. Четверг 16:16
За минувшие сутки в Дагестане от коронавируса скончалось пять человек

За прошедшие сутки в республике коронавирус подтвердился еще у 149 человек, сообщает оперативный штаб по недопущению распространения COVID-19. Всего на сегодняшний день в республике с вирусом борются 20 218 человек.

За минувшие сутки в Дагестане от коронавируса скончалось пять человек
Общество

За период пандемии выздоровели 17 834 человека (70 из них за минувшие сутки). Всего в республике от коронавируса, как сообщает Минздрав Дагестана, скончалось 1 023 человека (5 из них за прошедшие сутки). Напомним, в Дагестане введен режим самоизоляции граждан в возрасте от 65 лет, а также для молодежи, страдающей хроническими заболеваниями, до 17 декабря. Также в регионе работает колл-центр по коронавирусу с единым номером 122.

 

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