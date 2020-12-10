Посещаемость, конечно, упала. Владельцы несут убытки. Но вспоминая период, когда заведения были вынуждены работать только на доставку, мы довольны и этим, признается Мустафаев. Сегодня в ассоциацию входят 40 заведений, более 20 из них уже отказались от проведения кооперативов и иных массовых мероприятий, во избежании угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Одними из первых от новогодних банкетов отказался ресторан «На Лермонтова». Администрация заведения обратилась к своим подписчикам в Instagram и запустила челлендж #безкорпоратива2021 призвав тем самым коллег поддержать данную инициативу.