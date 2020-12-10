ЗАМАНА - Рестораторы Дагестана отказываются от корпоративов

Рестораторы Дагестана отказываются от корпоративов

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10 декабря, 2020. Четверг 14:47
Рестораторы Дагестана отказываются от корпоративов

Об этом сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на Председателя ассоциации рестораторов РД Мурада Мустафаева.

Рестораторы Дагестана отказываются от корпоративов
Общество

Посещаемость, конечно, упала. Владельцы несут убытки. Но вспоминая период, когда заведения были вынуждены работать только на доставку, мы довольны и этим, признается Мустафаев. Сегодня в ассоциацию входят 40 заведений, более 20 из них уже отказались от проведения кооперативов и иных массовых мероприятий, во избежании угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Одними из первых от новогодних банкетов отказался ресторан «На Лермонтова». Администрация заведения обратилась к своим подписчикам в Instagram и запустила челлендж #безкорпоратива2021 призвав тем самым коллег поддержать данную инициативу.

 

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