Для хранения вакцин будет установлено 15 холодильных камер, в таких условиях препарат сможет сохранить свои медицинские свойства более чем год. Врио министра здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов посетил стройку 9 декабря и распорядился приложить все усилия для того, чтобы ускорить строительство.
В Махачкале строится центр для хранения вакцин, в том числе, и от коронавируса
- Автор Хадижат
- 10 декабря, 2020. Четверг 15:39
Холодовый центр площадью 500 квадратных метров расположится на территории Республиканского центра инфекционных болезней, - сообщает РИА "Дагестан".
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