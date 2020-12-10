ЗАМАНА - В Махачкале строится центр для хранения вакцин, в том числе, и от коронавируса

В Махачкале строится центр для хранения вакцин, в том числе, и от коронавируса

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10 декабря, 2020. Четверг 15:39
В Махачкале строится центр для хранения вакцин, в том числе, и от коронавируса

Холодовый центр площадью 500 квадратных метров расположится на территории Республиканского центра инфекционных болезней, - сообщает РИА "Дагестан".

В Махачкале строится центр для хранения вакцин, в том числе, и от коронавируса
Общество

Для хранения вакцин будет установлено 15 холодильных камер, в таких условиях препарат сможет сохранить свои медицинские свойства более чем год. Врио министра здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов посетил стройку 9 декабря и распорядился приложить все усилия для того, чтобы ускорить строительство.

 

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