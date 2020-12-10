Активисты, по словам министра по делам молодежи Камиля Саидова, проводят акцию "Довези врача", помогая медикам добираться до пациентов и обратно на работу бесплатно. Также волонтеры на автомобилях развозят нуждающимся продукты.
Министр молодежи отметил что сегодня республика по количеству добровольцев занимает третье место в России, пропуская вперед только Москву и Санкт-Петербург. Число зарегистрированных добровольцев в Дагестане 22 тысячи 737 человек. Напомним, 5 декабря в Махачкале был открыт ресурсный центр развития добровольчества, с целью поддержать инициативную молодежь, в ее желании помогать оказавшимся в трудной ситуации землякам.
Автоволонтеры в Дагестане бесплатно доставляют врачей к больным коронавирусом
- Автор Хадижат
- 10 декабря, 2020. Четверг 14:06
Федерация автомобильного спорта Дагестана создала движение автоволонтеров для помощи медработникам в период пандемии, передает "Интерфакс".
Активисты, по словам министра по делам молодежи Камиля Саидова, проводят акцию "Довези врача", помогая медикам добираться до пациентов и обратно на работу бесплатно. Также волонтеры на автомобилях развозят нуждающимся продукты.
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