Автоволонтеры в Дагестане бесплатно доставляют врачей к больным коронавирусом

Активисты, по словам министра по делам молодежи Камиля Саидова, проводят акцию "Довези врача", помогая медикам добираться до пациентов и обратно на работу бесплатно. Также волонтеры на автомобилях развозят нуждающимся продукты.

Министр молодежи отметил что сегодня республика по количеству добровольцев занимает третье место в России, пропуская вперед только Москву и Санкт-Петербург. Число зарегистрированных добровольцев в Дагестане 22 тысячи 737 человек. Напомним, 5 декабря в Махачкале был открыт ресурсный центр развития добровольчества, с целью поддержать инициативную молодежь, в ее желании помогать оказавшимся в трудной ситуации землякам.