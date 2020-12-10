Роскомнадзор предупредил СМИ о необходимости проверять информацию о вакцинах от COVID-19

В связи с началом масштабной вакцинации, представителям СМИ, популярным блогерам, пабликам и интернет-каналам Роскомнадзор напомнил о недопустимости распространения неподтвержденной информации, касающейся вакцин от COVID-19.

«Публикация подобной недостоверной общественно значимой информации способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения» - говорится в сообщении ведомства.

В результате, распространение неподтвержденной информации может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки, увеличить рост заболеваемости и поставить жизнь людей под угрозу.