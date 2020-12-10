ЗАМАНА - В Дагестане стартовал форум «Мирный Кавказ»

В Дагестане стартовал форум «Мирный Кавказ»

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10 декабря, 2020. Четверг 12:20
В Дагестане стартовал форум «Мирный Кавказ»

В Кумторкалинском районе проходит форум «Мирный Кавказ», цель которого профилактика идеологии терроризма молодежной среде, сообщает организатор мероприятия, Министерство по делам молодёжи Республики Дагестан.

В Дагестане стартовал форум «Мирный Кавказ»
Общество

Участие в форуме принимает активная молодежь: студенты, аспиранты, общественники и другие представители общества, чья деятельность связана с профилактикой идеологии терроризма. С ними встретились врио министра по делам молодежи РД Камил Саидов, врио министра по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов и другие руководители профильных ведомств. 

В этом году, форум «Мирный Кавказ» проходит одновременно в онлайн и офлайн форматах, с учетом всех требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Уточним,  республика проводит данный форум уже в четвёртый раз.

 

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