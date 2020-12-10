Госсекретарь РД Хизри Абакаров встретился с жителями Докузпаринского района

Одна из причин визита, по признанию самого Хизри Абакарова, ряд накопившихся в муниципалитете нерешенных вопросов, один из которых слабая реализация федеральных, республиканских программ и проектов. Подробнее о ходе визита Госсекретаря Дагестана в Докузпаринский район можно прочитать здесь