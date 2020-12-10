ЗАМАНА - Госсекретарь РД Хизри Абакаров встретился с жителями Докузпаринского района

Госсекретарь РД Хизри Абакаров встретился с жителями Докузпаринского района

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10 декабря, 2020. Четверг 11:20
Госсекретарь РД Хизри Абакаров встретился с жителями Докузпаринского района

Данная встреча состоялась по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова, сообщает  газета «Дербентские новости».

Госсекретарь РД Хизри Абакаров встретился с жителями Докузпаринского района
Общество

Одна из причин визита, по признанию самого Хизри Абакарова, ряд накопившихся в муниципалитете нерешенных вопросов, один из которых слабая реализация федеральных, республиканских программ и проектов. Подробнее о ходе визита Госсекретаря Дагестана в Докузпаринский район можно прочитать здесь

 

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