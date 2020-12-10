Судоводитель предстанет перед судом за смерть 3 человек

Напомним, 23 августа текущего года, три человека, в том числе 14-летняя девочка, утонули при опрокидывании лодки на реке Сулак в Кизилюртовском районе Дагестана. В результате опрокинувшейся лодки судоводитель и его пассажиры оказались в воде.

Судно было перегружено, а пассажиры не обеспечены спасательными средствами, в результате чего погибли три человека. Самому владельцу лодки удалось выбраться на берег. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил эксплуатации морского, водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.