ЗАМАНА - Судоводитель предстанет перед судом за смерть 3 человек

Судоводитель предстанет перед судом за смерть 3 человек

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10 декабря, 2020. Четверг 09:37
Судоводитель предстанет перед судом за смерть 3 человек

Прокуратура Буйнакска направила в суд дело в отношении владельца лодки, в результате халатности которого погибли три пассажира, сообщает РИА «Дагестан».

Судоводитель предстанет перед судом за смерть 3 человек
Общество

Напомним, 23 августа текущего года, три человека, в том числе 14-летняя девочка, утонули при опрокидывании лодки на реке Сулак в Кизилюртовском районе Дагестана. В результате опрокинувшейся лодки судоводитель и его пассажиры оказались в воде.
Судно было перегружено, а пассажиры не обеспечены спасательными средствами, в результате чего погибли три человека. Самому владельцу лодки удалось выбраться на берег. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил эксплуатации морского, водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

 

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