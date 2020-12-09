Главной темой беседы стала статья «Дербентский призыв» Михаила Пиотровского, опубликованная на сайте Эрмитажа. В своей публикации, ученый выступает с предложением создания международной системы для мониторинга состояния кладбищ, храмов, крепостей и памятных мест, расположенных на Кавказе.
«Кавказ удивительный район мира, где Господь собрал вместе памятники и символы разных культур, цивилизаций, эпох, религий и конфессий. Этот уникальный и поучительный комплекс является достоянием всего мира, и весь мир должен это достояние не только сохранять, но и учиться на его примере красоте разнообразия мира» подчеркнул в своей статье всемирно известный ученый.
Казалось бы, конференция в Дербенте прошла совсем недавно, но вернуться к этой теме так скоро Михаила Пиотровского, по его словам, заставила забота о состоянии памятников в Карабахе, после недавно прошедших военных действий.
"Дербентский призыв" Михаила Пиотровского
- Автор Хадижат
- 09 декабря, 2020. Среда 20:55
«Российская газета» опубликовала интервью с известным историком-востоковедом, Генеральным директором Государственного Эрмитажа, Президентом Союза музеев России Михаилом Пиотровским.
Главной темой беседы стала статья «Дербентский призыв» Михаила Пиотровского, опубликованная на сайте Эрмитажа. В своей публикации, ученый выступает с предложением создания международной системы для мониторинга состояния кладбищ, храмов, крепостей и памятных мест, расположенных на Кавказе.
Последнее от Хадижат
- Сергей Меликов произвел ряд кадровых перестановок
- Альберт Селимов покинул пост руководителя Федерации бокса Дагестана
- Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России по вольной борьбе на Кубке мира в Белграде
- Житель Избербаша стрелял в соседа из травматического пистолета
- Эрмитажные коты получили «наследство» от французского мецената