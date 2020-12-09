"Дербентский призыв" Михаила Пиотровского

Главной темой беседы стала статья «Дербентский призыв» Михаила Пиотровского, опубликованная на сайте Эрмитажа. В своей публикации, ученый выступает с предложением создания международной системы для мониторинга состояния кладбищ, храмов, крепостей и памятных мест, расположенных на Кавказе.

«Кавказ удивительный район мира, где Господь собрал вместе памятники и символы разных культур, цивилизаций, эпох, религий и конфессий. Этот уникальный и поучительный комплекс является достоянием всего мира, и весь мир должен это достояние не только сохранять, но и учиться на его примере красоте разнообразия мира» подчеркнул в своей статье всемирно известный ученый.

Казалось бы, конференция в Дербенте прошла совсем недавно, но вернуться к этой теме так скоро Михаила Пиотровского, по его словам, заставила забота о состоянии памятников в Карабахе, после недавно прошедших военных действий.