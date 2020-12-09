На сегодняшний день в республике 20 069 человек борются с коронавирусным заболеванием.
За прошедшие сутки от коронавируса в республике скончались 4 человека
- Автор Хадижат
- 09 декабря, 2020. Среда 15:00
Согласно последней информации Роспотребнадзора Дагестану, на 9 декабря, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике сложилась следующим образом: 127 человек получили положительные результаты за прошедшие сутки, выздоровело по данным Минздрава 68 человек и 4 человека с подтвержденным тестом на коронавирус скончались.
Последнее от Хадижат
- На дорогах Дагестана продолжают устанавливать фото-видеофиксаторы правонарушений
- Члены Правительства встретились с Героями России
- В сети опубликован трейлер фильма "Последний богатырь: корень зла"
- Житель Дагестана недоплатил налогов на 47 млн рублей
- Житель Волгограда задержан за совершение мошеннических схем в отношении дагестанцев