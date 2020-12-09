За прошедшие сутки от коронавируса в республике скончались 4 человека

Автор Хадижат

Согласно последней информации Роспотребнадзора Дагестану, на 9 декабря, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике сложилась следующим образом: 127 человек получили положительные результаты за прошедшие сутки, выздоровело по данным Минздрава 68 человек и 4 человека с подтвержденным тестом на коронавирус скончались.