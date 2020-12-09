ЗАМАНА - За прошедшие сутки от коронавируса в республике скончались 4 человека

За прошедшие сутки от коронавируса в республике скончались 4 человека

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09 декабря, 2020. Среда 15:00
За прошедшие сутки от коронавируса в республике скончались 4 человека

Согласно последней информации Роспотребнадзора Дагестану, на 9 декабря, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике сложилась следующим образом: 127 человек получили положительные результаты за прошедшие сутки, выздоровело по данным Минздрава 68 человек и 4 человека с подтвержденным тестом на коронавирус скончались.

За прошедшие сутки от коронавируса в республике скончались 4 человека
Общество

На сегодняшний день в республике 20 069 человек борются с коронавирусным заболеванием.

 

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