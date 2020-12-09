ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем Героев Отечества

Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем Героев Отечества

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09 декабря, 2020. Среда 12:55
Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем Героев Отечества

В России сегодня отмечают День Героев Отечества. С этим праздником дагестанцев поздравил Врио Главы республики Сергей Меликов, сообщает РИА «Дагестан».

Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем Героев Отечества
Общество

В своем поздравительном обращении, Глава Дагестана выразил уважение землякам, чьи заслуги перед страной отмечены высшими государственными наградами. «Жизненный путь каждого героя это пример высокого чувства долга и ответственности перед своим народом. Сила духа, верность Отчизне помогали им достойно преодолевать испытания, проявлять в тяжелой ситуации храбрость, стойкость и решительность, которые были и остаются важнейшими чертами характера дагестанского народа» подчеркнул Сергей Меликов. В завершении поздравительного адреса, врио Главы Республики Дагестан пожелал героям России крепкого здоровья, мирного неба и благополучия.

 

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