Члены Правительства встретились с Героями России

Врио первого вице-премьера Анатолий Карибов поздравил начальника Управления Росгвардии по Дагестану Магомеда Баачилова, полковника ФСБ Магомеда Гимбатова и экс-командира ОМОН МВД Загида Загидова. Он поблагодарил гостей за тот огромный вклад, который они внесли в укрепление безопасности родины, и за достойный пример, что подают подрастающему поколению. Это подвиг навсегда останется для нас нравственным ориентиром и примером подлинного патриотизма. Эту традицию мужества, долга и беззаветного служения родине хранят и продолжают уже новые поколения дагестанцев, подчеркнул Анатолий Карибов.

Начальник Управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов уточнил, что сегодня герой Российской Федерации это человек, удостоившийся звания в мирное время, начиная с 99 года, за результаты в борьбе с международным терроризмом. Также Баачилов поблагодарил членов правительства за теплый прием и пообещал, что Герои России всегда будут рядом со своим народом.