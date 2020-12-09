ЗАМАНА - Члены Правительства встретились с Героями России

Члены Правительства встретились с Героями России

Автор
09 декабря, 2020. Среда 14:30
Члены Правительства встретились с Героями России

9 декабря в России отмечают день героев отечества, в преддверии праздника с дагестанцами, удостоенными этого почетного звания встретились члены правительства.

Члены Правительства встретились с Героями России
Общество

Врио первого вице-премьера Анатолий Карибов поздравил начальника Управления Росгвардии по Дагестану Магомеда Баачилова, полковника ФСБ Магомеда Гимбатова и экс-командира ОМОН МВД Загида Загидова. Он поблагодарил гостей за тот огромный вклад, который они внесли в укрепление безопасности родины, и за достойный пример, что подают подрастающему поколению. Это подвиг навсегда останется для нас нравственным ориентиром и примером подлинного патриотизма. Эту традицию мужества, долга и беззаветного служения родине хранят и продолжают уже новые поколения дагестанцев, подчеркнул Анатолий Карибов.

Начальник Управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов уточнил, что сегодня герой Российской Федерации это человек, удостоившийся звания в мирное время, начиная с 99 года, за результаты в борьбе с международным терроризмом. Также Баачилов поблагодарил членов правительства за теплый прием и пообещал, что Герои России всегда будут рядом со своим народом.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top