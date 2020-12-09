Правительство России выделило Дагестану для поддержания бюджета 150 миллионов

Данные средства будут распределены по 25 регионам, у которых в результате пандемии существенно сократились поступления в бюджет. Эти средства помогут регионам выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства и поддержать сферу ЖКХ. Исходя из данного распоряжения, республика Дагестан получит от правительства России 150 миллионов рублей.