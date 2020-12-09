ЗАМАНА - Правительство России выделило Дагестану для поддержания бюджета 150 миллионов

Правительство России выделило Дагестану для поддержания бюджета 150 миллионов

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09 декабря, 2020. Среда 13:30
Правительство России выделило Дагестану для поддержания бюджета 150 миллионов

Для поддержания бюджетов регионов Правительство России выделило десять миллиардов  рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство России выделило Дагестану для поддержания бюджета 150 миллионов
Общество

Данные средства будут распределены по 25 регионам, у которых в результате пандемии существенно сократились поступления в бюджет. Эти средства помогут регионам выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства и поддержать сферу ЖКХ. Исходя из данного распоряжения, республика Дагестан получит от правительства России 150 миллионов рублей.

 

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