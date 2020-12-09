В Гумбетовском районе состоялся пуск природного газа

В два села Гумбетовского района провели природный газ. В селах Мехельта и Цилитль более 600 домов, газовые счетчики уже установили в 172 из них.

Для газификации двух сел построили межпоселковые газопроводы высокого давления протяженностью свыше 9 километров и внутрипоселковые общей протяженностью 31 километр. Весь район природным газом планируют обеспечить до 2024 года.

Присутствовавший на торжественном мероприятии запуска в районе природного газа Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан министр энергетики Республики Дагестан Владимир Лемешко поблагодарил газовиков за то, что они в сложных природно-климатических условиях сделали свою работу.

Согласно программе развития газоснабжения и газификации на период 2021-2025 годов технически возможная газификация республики будет завершена полностью в 2026 году. Для реализации этой задачи «Газпром» направит более 13 миллиардов рублей.

Подробный репортаж с мероприятия по запуску природного газа в Гумбетовском районе можно прочитать тут