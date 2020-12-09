ЗАМАНА - Дагестанская баранина победила в народном голосовании конкурса «Вкусы России»

Дагестанская баранина победила в народном голосовании конкурса «Вкусы России»

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09 декабря, 2020. Среда 10:30
Дагестанская баранина победила в народном голосовании конкурса «Вкусы России»

В голосовании приняло участие более миллиона россиян. За звание лучшего боролись 508 брендов из 79 регионов страны.

Дагестанская баранина победила в народном голосовании конкурса «Вкусы России»
Общество

В первом национальном конкурсе Дагестан представляли шесть брендов: баранина, абрикосовый нектар, овечий сыр, сушеная колбаса, чай и урбеч. В онлайн режиме в Минсельхозе России на подведении итогов принял участие врио председателя правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов. После оглашения результатов, он лично пригласил участников голосования в республику попробовать дагестанскую баранину и убедиться в правильности своего выбора.

 

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