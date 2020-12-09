ЗАМАНА - Корейские инженеры разработали материал, способный сделать военных невидимыми

Корейские инженеры разработали материал, способный сделать военных невидимыми

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09 декабря, 2020. Среда 11:00
Корейские инженеры разработали материал, способный сделать военных невидимыми

Новый вид маскирующей "кожи"  позволит военным сливаться с окружающей средой.

Корейские инженеры разработали материал, способный сделать военных невидимыми
Общество

Этот материал прячет человека не только от обычных камер, но и от инфракрасных камер ночного видения. Исследователи хотят, чтобы технология самостоятельно реагировала на окружающий цвет и соответственно изменялась. В настоящее время данные, позволяющие изменить цвет, вводятся вручную с помощью программы, но команда уже близка к решению.

 

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