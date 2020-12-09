Корейские инженеры разработали материал, способный сделать военных невидимыми

Этот материал прячет человека не только от обычных камер, но и от инфракрасных камер ночного видения. Исследователи хотят, чтобы технология самостоятельно реагировала на окружающий цвет и соответственно изменялась. В настоящее время данные, позволяющие изменить цвет, вводятся вручную с помощью программы, но команда уже близка к решению.