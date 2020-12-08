ЗАМАНА - За минувшие сутки в Дагестане от коронавируса скончалось четыре человека

За минувшие сутки в Дагестане от коронавируса скончалось четыре человека

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08 декабря, 2020. Вторник 18:51
За минувшие сутки в Дагестане от коронавируса скончалось четыре человека

На восьмое декабря, по информации Роспотребнадзора обстановка в республике с распространением коронавируса следующая:  официально зафиксировано 19 942 случая заражения, 127 из них выявлено за прошедшие сутки. Выздоровело 17696 человек, и 127 за минувшие сутки. 

За минувшие сутки в Дагестане от коронавируса скончалось четыре человека
Общество

Всего с начала пандемии скончалось 1014 человек, 4 из них за прошедшие 24 часа. Чтобы не пропустить ни одного случая заражения и помочь всем пациентам, в республике работает колл-центр по коронавирусу с единым номером 122. Напомним, в Дагестане введен режим самоизоляции граждан в возрасте от 65 лет, а также для молодежи, страдающей хроническими заболеваниями, до 17 декабря.

 

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