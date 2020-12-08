ЗАМАНА - В Махачкале появилось еще одна площадка для отдыха

В Махачкале появилось еще одна площадка для отдыха

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08 декабря, 2020. Вторник 20:40
В Махачкале появилось еще одна площадка для отдыха

Салман Дадаев сообщил на своей странице в Instagram об открытии одной из самых больших дворовых территорий за уходящий год в Махачкале. 

В Махачкале появилось еще одна площадка для отдыха
Общество

Как признается мэр, по адресу Акушинского 98 в строительстве площадки удалось учесть пожелания всех жильцов ближайших многоквартирных домов: от мала до велика. Теперь в столице Дагестана появилось ещё одно отличное комфортное общественное пространство для отдыха горожан.

 

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взяты из открытых источников
 

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