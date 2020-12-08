Как признается мэр, по адресу Акушинского 98 в строительстве площадки удалось учесть пожелания всех жильцов ближайших многоквартирных домов: от мала до велика. Теперь в столице Дагестана появилось ещё одно отличное комфортное общественное пространство для отдыха горожан.
В Махачкале появилось еще одна площадка для отдыха
- Автор Хадижат
- 08 декабря, 2020. Вторник 20:40
Салман Дадаев сообщил на своей странице в Instagram об открытии одной из самых больших дворовых территорий за уходящий год в Махачкале.
Последнее от Хадижат
- Прекращено уголовное дело в отношении преподавателя дагестанского медуниверситета
- За минувшие сутки в Дагестане от коронавируса скончалось четыре человека
- Двое чиновников Кировского района Махачкалы лишились должностей после прокурорской проверки
- Умер соратник Андрея Тарковского режиссер Александр Гордон
- Рената Литвинова заразилась коронавирусом