ЗАМАНА - Прекращено уголовное дело в отношении преподавателя дагестанского медуниверситета

Прекращено уголовное дело в отношении преподавателя дагестанского медуниверситета

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08 декабря, 2020. Вторник 19:20
Прекращено уголовное дело в отношении преподавателя дагестанского медуниверситета

Суд Советского района города Махачкалы прекратил уголовное дело в отношении преподавателя Дагестанского государственного медицинского университета.

Прекращено уголовное дело в отношении преподавателя дагестанского медуниверситета
Общество

Об этом в суде ходатайствовало следствие. Мотивом для данного решения стало полное признание педагогом своей вины и возмещение потерпевшим причинённого ущерба.
По версии следствия, обвиняемая получала на личную банковую карту денежные вознаграждение от студентов за содействие в повышении экзаменационных оценок. Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил обвиняемой судебный штраф в размере 70 тысяч рублей.

 

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