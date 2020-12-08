Прекращено уголовное дело в отношении преподавателя дагестанского медуниверситета

Об этом в суде ходатайствовало следствие. Мотивом для данного решения стало полное признание педагогом своей вины и возмещение потерпевшим причинённого ущерба.

По версии следствия, обвиняемая получала на личную банковую карту денежные вознаграждение от студентов за содействие в повышении экзаменационных оценок. Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил обвиняемой судебный штраф в размере 70 тысяч рублей.