Продолжительное время режиссер работал на киностудии "Мосфильм", автор нескольких сюжетов киножурнала "Фитиль", а также фильмов "Последняя ночь в раю", Серей Лазо", "Кража" и других.
Широкую известность Александр Гордон получил благодаря совместной работе со своим однокурсником Андреем Тарковским. Гордон дублировал его фильмы, снятые за рубежом: "Ностальгия" и "Жертвоприношение". Также авторству Александра Гордона принадлежит книга «Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском».
Что стало причиной смерти режиссера не уточняется. Александр Гордон ушел на 89 году жизни. Долгие годы он прожил в мире и согласии со своей супругой Мариной Тарковской (родной сестрой Андрея Тарковского).
Умер соратник Андрея Тарковского режиссер Александр Гордон
- Автор Хадижат
- 08 декабря, 2020. Вторник 17:00
О смерти известного советского кинорежиссера сообщил Союз кинематографистов РФ. Он окончил знаменитую мастерскую Михаила Ромма во ВГИКе, где учился с Андреем Тарковским, Василием Шукшиным и Александром Миттой.
Продолжительное время режиссер работал на киностудии "Мосфильм", автор нескольких сюжетов киножурнала "Фитиль", а также фильмов "Последняя ночь в раю", Серей Лазо", "Кража" и других.
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