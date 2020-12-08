ЗАМАНА - Умер соратник Андрея Тарковского режиссер Александр Гордон

Умер соратник Андрея Тарковского режиссер Александр Гордон

Автор
08 декабря, 2020. Вторник 17:00
Умер соратник Андрея Тарковского режиссер Александр Гордон

О смерти известного советского кинорежиссера сообщил Союз кинематографистов РФ. Он окончил знаменитую мастерскую Михаила Ромма во ВГИКе, где учился с Андреем Тарковским, Василием Шукшиным и Александром Миттой.

Умер соратник Андрея Тарковского режиссер Александр Гордон
Общество

Продолжительное время режиссер работал на киностудии "Мосфильм", автор нескольких сюжетов киножурнала "Фитиль", а также фильмов "Последняя ночь в раю", Серей Лазо", "Кража" и других.
Широкую известность Александр Гордон получил благодаря совместной работе со своим однокурсником Андреем Тарковским. Гордон дублировал его фильмы, снятые за рубежом: "Ностальгия" и "Жертвоприношение". Также авторству Александра Гордона принадлежит книга «Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском».
Что стало причиной смерти режиссера не уточняется. Александр Гордон ушел на 89 году жизни. Долгие годы он прожил в мире и согласии со своей супругой Мариной Тарковской (родной сестрой Андрея Тарковского).

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top