ЗАМАНА - Минстрой России рекомендует создать штабы по профилактике коронавируса на всех стройплощадках

Минстрой России рекомендует создать штабы по профилактике коронавируса на всех стройплощадках

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08 декабря, 2020. Вторник 16:01
Минстрой России рекомендует создать штабы по профилактике коронавируса на всех стройплощадках

Данная инициатива включена в регламент работы стройотрасли в условиях пандемии.

Минстрой России рекомендует создать штабы по профилактике коронавируса на всех стройплощадках
Общество

Места для санитарной обработки рук должны быть обустроены у входа на стройплощадку, также на местах должен быть организован медпункт и изолятор, а средства индивидуальной защиты выделяться каждому работнику. Строители, согласно регламенту, обязаны использовать маски и респираторы во время работы и а использование перчаток отнесли к разделу рекомендованных мер. Также должны быть минимизированы контакты между разными бригадами.  Документ согласован с Роспотребнадзором.

 

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