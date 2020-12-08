Минстрой России рекомендует создать штабы по профилактике коронавируса на всех стройплощадках

Места для санитарной обработки рук должны быть обустроены у входа на стройплощадку, также на местах должен быть организован медпункт и изолятор, а средства индивидуальной защиты выделяться каждому работнику. Строители, согласно регламенту, обязаны использовать маски и респираторы во время работы и а использование перчаток отнесли к разделу рекомендованных мер. Также должны быть минимизированы контакты между разными бригадами. Документ согласован с Роспотребнадзором.