Борис Гонцов сравнил ситуацию в Каспийске с диверсией

Накануне Борис Гонцов встретился с представителями одного из затопленных СНТ, которые подъехали на встречу в администрацию города на Камазе. Выслушав посетителей, глава поручил своему заместителю Загирбеку Таибову выехать на место и решить, как можно помочь людям, оказавшимся в данной ситуации. Также мэр в своем instagram поддержал идею, предложенную подписчиком установить в городе автомат по продаже бутилированной воды по себестоимости.