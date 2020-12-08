ЗАМАНА - Борис Гонцов сравнил ситуацию в Каспийске с диверсией

Борис Гонцов сравнил ситуацию в Каспийске с диверсией

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08 декабря, 2020. Вторник 15:32
Борис Гонцов сравнил ситуацию в Каспийске с диверсией

Мэр Каспийска назвал ситуацию, в которой улицы садовых товариществ затоплены дождями а вода, идущая из крана непригодна для бытового использования, диверсией.

Борис Гонцов сравнил ситуацию в Каспийске с диверсией
Общество

Накануне Борис Гонцов встретился с представителями одного из затопленных СНТ, которые подъехали на встречу в администрацию города на Камазе. Выслушав посетителей, глава поручил своему заместителю Загирбеку Таибову выехать на место и решить, как можно помочь людям, оказавшимся в данной ситуации. Также мэр в своем instagram поддержал идею, предложенную подписчиком установить в городе автомат по продаже бутилированной воды по себестоимости.

 

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взяты из открытых источников
 

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