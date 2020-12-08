Также, без образования был принят на работу ведущий специалист управления контроля муниципалитета. Принимать на эти должности кандидатов без высшего образования администрация права не имела. В последствии проверки, глава Кировского района уволил данных работников. При этом, наказания не удалось избежать начальнику юридического отдела и заместителю управделами муниципалитета. Данных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.
Двое чиновников Кировского района Махачкалы лишились должностей после прокурорской проверки
- Автор Хадижат
- 08 декабря, 2020. Вторник 18:19
По данным прокуратуры, глава Кировского района Махачкалы принял на работу кандидата на должность ведущего специалиста отдела пресс-службы, не имеющего высшего образования.
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