Двое чиновников Кировского района Махачкалы лишились должностей после прокурорской проверки

Также, без образования был принят на работу ведущий специалист управления контроля муниципалитета. Принимать на эти должности кандидатов без высшего образования администрация права не имела. В последствии проверки, глава Кировского района уволил данных работников. При этом, наказания не удалось избежать начальнику юридического отдела и заместителю управделами муниципалитета. Данных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.