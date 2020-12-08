ЗАМАНА - Двое чиновников Кировского района Махачкалы лишились должностей после прокурорской проверки

Двое чиновников Кировского района Махачкалы лишились должностей после прокурорской проверки

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08 декабря, 2020. Вторник 18:19
Двое чиновников Кировского района Махачкалы лишились должностей после прокурорской проверки

По данным прокуратуры, глава Кировского района Махачкалы принял на работу кандидата на должность ведущего специалиста отдела пресс-службы, не имеющего высшего образования.

Двое чиновников Кировского района Махачкалы лишились должностей после прокурорской проверки
Общество

Также, без образования был принят на работу ведущий специалист управления контроля муниципалитета. Принимать на эти должности кандидатов без высшего образования администрация права не имела. В последствии проверки, глава Кировского района уволил данных работников. При этом, наказания не удалось избежать начальнику юридического отдела и заместителю управделами муниципалитета. Данных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

 

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