С приветственным словом к участникам урока обратился 1-й заместитель министра Минкомсвязи РД Бадруттин Магомедов выразив надежду, что урок поможет детям сориентироваться в мире современных IT профессий.
В рамках «Урока цифры», эксперты поделились со школьниками знаниями в области банковского оборудования, программирования нейросетей, взаимодействии нейросетей и коммуникации.
Онлайн-трансляцию «Урока цифры» в социальной сети «ВКонтакте» посетило более 3 000 человек.
«Урок цифры» прошёл для дагестанских школьников
- Автор Хадижат
- 08 декабря, 2020. Вторник 11:41
7 декабря Минкомсвязи Дагестана совместно с Министерством образования РД и компанией Mail.ru.Group провёл «Урок цифры» для дагестанских школьников.
С приветственным словом к участникам урока обратился 1-й заместитель министра Минкомсвязи РД Бадруттин Магомедов выразив надежду, что урок поможет детям сориентироваться в мире современных IT профессий.