ЗАМАНА - «Урок цифры» прошёл для дагестанских школьников

«Урок цифры» прошёл для дагестанских школьников

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08 декабря, 2020. Вторник 11:41
«Урок цифры» прошёл для дагестанских школьников

7 декабря Минкомсвязи Дагестана совместно с Министерством образования РД и компанией Mail.ru.Group провёл «Урок цифры» для дагестанских школьников.

«Урок цифры» прошёл для дагестанских школьников
Общество

С приветственным словом к участникам урока обратился 1-й заместитель министра Минкомсвязи РД Бадруттин Магомедов выразив надежду, что урок поможет детям сориентироваться в мире современных IT профессий.
В рамках «Урока цифры», эксперты поделились со школьниками знаниями в области банковского оборудования, программирования нейросетей, взаимодействии нейросетей и коммуникации.
Онлайн-трансляцию «Урока цифры» в социальной сети «ВКонтакте» посетило более 3 000 человек.

 

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