«Урок цифры» прошёл для дагестанских школьников

С приветственным словом к участникам урока обратился 1-й заместитель министра Минкомсвязи РД Бадруттин Магомедов выразив надежду, что урок поможет детям сориентироваться в мире современных IT профессий.

В рамках «Урока цифры», эксперты поделились со школьниками знаниями в области банковского оборудования, программирования нейросетей, взаимодействии нейросетей и коммуникации.

Онлайн-трансляцию «Урока цифры» в социальной сети «ВКонтакте» посетило более 3 000 человек.