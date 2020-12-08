Десять миллионов рублей получили предприниматели Дагестана в качестве субсидий

Автор Хадижат

Четырнадцать представителей малого и среднего бизнеса в Дагестане с начала года получили 9,9 млн рублей в качестве софинансирования затрат по аренде с возможность дальнейшего выкупа сельхоз оборудования и техники.