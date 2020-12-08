ЗАМАНА - Десять миллионов рублей получили предприниматели Дагестана в качестве субсидий

Десять миллионов рублей получили предприниматели Дагестана в качестве субсидий

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08 декабря, 2020. Вторник 13:21
Десять миллионов рублей получили предприниматели Дагестана в качестве субсидий

Четырнадцать представителей малого и среднего бизнеса в Дагестане с начала года получили 9,9 млн рублей в качестве софинансирования затрат по аренде с возможность дальнейшего выкупа сельхоз оборудования и техники.

Десять миллионов рублей получили предприниматели Дагестана в качестве субсидий
Общество

Данная работа была проведена в рамках оказания поддержки предпринимателей в период пандемии коронавируса. По сообщению Интерфакса, два субъекта получили средства для субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Общая сумма составила 365 тыс. рублей.

 

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