Данная работа была проведена в рамках оказания поддержки предпринимателей в период пандемии коронавируса. По сообщению Интерфакса, два субъекта получили средства для субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Общая сумма составила 365 тыс. рублей.
Десять миллионов рублей получили предприниматели Дагестана в качестве субсидий
- Автор Хадижат
- 08 декабря, 2020. Вторник 13:21
Четырнадцать представителей малого и среднего бизнеса в Дагестане с начала года получили 9,9 млн рублей в качестве софинансирования затрат по аренде с возможность дальнейшего выкупа сельхоз оборудования и техники.
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