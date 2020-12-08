В данный момент, Народная артистка РСФСР готовится к операции на шейке бедра. Коллеги Голубкиной сообщили, что травма бедра произошла в результате падения.
Звезда "Гусарской баллады" Лариса Голубкина госпитализирована
- Автор Хадижат
- 08 декабря, 2020. Вторник 10:47
Восьмидесятилетняя звезда комедии «Гусарская баллада» сообщила, что попала в больницу из-за перелома ноги.
Последнее от Хадижат
- В социальных сетях отметили позитивную работу городских служб Махачкалы
- Россиянам запретят хранить вещи на чердаках
- В Дагестане пройдёт Республиканский чемпионат по робототехнике
- Жителя Махачкалы задержали за стрельбу из окна
- Депутаты Госдумы от Дагестана хотят направить 17 млн рублей на борьбу с COVID-19