ЗАМАНА - Звезда "Гусарской баллады" Лариса Голубкина госпитализирована

Звезда "Гусарской баллады" Лариса Голубкина госпитализирована

Автор
08 декабря, 2020. Вторник 10:47
Звезда &quot;Гусарской баллады&quot; Лариса Голубкина госпитализирована

Восьмидесятилетняя звезда комедии «Гусарская баллада» сообщила, что попала в больницу из-за перелома ноги.

Звезда "Гусарской баллады" Лариса Голубкина госпитализирована
Общество

В данный момент, Народная артистка РСФСР готовится к операции на шейке бедра. Коллеги Голубкиной сообщили, что травма бедра произошла в результате падения.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top