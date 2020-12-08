ЗАМАНА - Россиянам запретят хранить вещи на чердаках

Россиянам запретят хранить вещи на чердаках

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08 декабря, 2020. Вторник 10:15
Россиянам запретят хранить вещи на чердаках

Россиян ожидает ряд ограничений с 1 января. Так, согласно постановлению правительства, вступает запрет на хранение личных вещей на чердаках и цокольных этажах многоквартирных домов.
В случае устранения неисправности газовой плиты, ее нельзя будет использовать без результатов прохождения технической проверки.
Под запрет попадут также свечи и сигареты оставленные на балконах или лоджиях без присмотра. Также, согласно постановлению. решетки на окнах подвалов и аварийных выходов должны открываться. Это может коснуться и решеток квартир на первых этажах.
Не соблюдение данного постановления грозит штрафом.

Россиянам запретят хранить вещи на чердаках
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