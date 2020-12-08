Россиянам запретят хранить вещи на чердаках

Россиян ожидает ряд ограничений с 1 января. Так, согласно постановлению правительства, вступает запрет на хранение личных вещей на чердаках и цокольных этажах многоквартирных домов.

В случае устранения неисправности газовой плиты, ее нельзя будет использовать без результатов прохождения технической проверки.

Под запрет попадут также свечи и сигареты оставленные на балконах или лоджиях без присмотра. Также, согласно постановлению. решетки на окнах подвалов и аварийных выходов должны открываться. Это может коснуться и решеток квартир на первых этажах.

Не соблюдение данного постановления грозит штрафом.