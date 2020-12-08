В Дагестане пройдёт Республиканский чемпионат по робототехнике

Детский технопарк «Кванториум» сообщает о Республиканском чемпионате по робототехнике, который пройдет 11 и 12 декабря в Дагестанском техническом университете.

Напомним, образовательная робототехника предмет, позволяющий определить и развить технические наклонности и подходит для детей всех возрастов от дошкольников до учеников старшей школы. Ориентирована программа на детей, проявляющих интерес к компьютерной технике и созданию чего-либо своими руками.