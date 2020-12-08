ЗАМАНА - Дагестан получил единственный в СКФО аппарат дистанционной ударно-волновой литотрипсии

Дагестан получил единственный в СКФО аппарат дистанционной ударно-волновой литотрипсии

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08 декабря, 2020. Вторник 13:11
Дагестан получил единственный в СКФО аппарат дистанционной ударно-волновой литотрипсии

В Республиканском урологическом центре Дагестана появился новый аппарат для дистанционной ударно-волновой литотрипсии, сообщает Министерство здравоохранения республики.
Это первое и единственное оборудование такого уровня на всем Северном Кавказе. Стоимость медицинского аппарата составляет 32 миллиона рублей, его приобретение стало возможным благодаря региональной программе «Мужское здоровье».
Согласно информации ведомства, новый аппарат позволяет бесконтактно разрушить камень с помощью генерируемых специальным прибором механических ударных волн.

Дагестан получил единственный в СКФО аппарат дистанционной ударно-волновой литотрипсии
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