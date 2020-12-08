В социальных сетях отметили позитивную работу городских служб Махачкалы

Съемка проведена на проспекте Петра I и улице Бейбулатова, этот отрезок один из самых проблемных в столице Дагестана. По словам горожанина, на его памяти он впервые проезжает это место и видит, что не смотря на не прекращающиеся дожди, дети спокойно могут перейти его, не промочив ноги.

Автор видео поблагодарил городские службы и главу города Салмана Дадаева за проводимую работу. Отметим, на период непогоды городские службы функционируют в круглосуточном режиме. Также усилена работа с обращениями махачкалинцев в социальных сетях.