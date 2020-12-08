ЗАМАНА - В социальных сетях отметили позитивную работу городских служб Махачкалы

В социальных сетях отметили позитивную работу городских служб Махачкалы

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08 декабря, 2020. Вторник 10:18
В социальных сетях отметили позитивную работу городских служб Махачкалы

В дагестанских instagram пабликах появился видеоролик, в котором молодой человек отмечает положительный результат работы властей города и коммунальщиков.

В социальных сетях отметили позитивную работу городских служб Махачкалы
Общество

Съемка проведена на проспекте Петра I и улице Бейбулатова, этот отрезок один из самых проблемных в столице Дагестана. По словам горожанина, на его памяти он впервые проезжает это место и видит, что не смотря на не прекращающиеся дожди, дети спокойно могут перейти его, не промочив ноги.
Автор видео поблагодарил городские службы и главу города Салмана Дадаева за проводимую работу. Отметим, на период непогоды городские службы функционируют в круглосуточном режиме. Также усилена работа с обращениями махачкалинцев в социальных сетях.

 

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взяты из открытых источников
 

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