Депутаты Госдумы от Дагестана хотят направить 17 млн рублей на борьбу с COVID-19

В ведомстве уточнили, что финансируемые расходы депутатов состоят из заработной платы и командировочных расходов их помощникам, начислений на оплату труда и услуг связи, транспортных услуг, расходов на содержание предоставляемых помещений, приобретение и содержание оборудования для помещения депутата и рабочего мест его помощников.

Всего на содержание депутатов, представляющих интересы Дагестана в Госдуме в бюджете республики в текущем году заложено 35 миллионов рублей, по своему назначению из которых к началу декабря израсходованы 18.

Перенаправление остатка данных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией не противоречит законодательству.