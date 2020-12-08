ЗАМАНА - Депутаты Госдумы от Дагестана хотят направить 17 млн рублей на борьбу с COVID-19

Депутаты Госдумы от Дагестана хотят направить 17 млн рублей на борьбу с COVID-19

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08 декабря, 2020. Вторник 09:10
Депутаты Госдумы от Дагестана хотят направить 17 млн рублей на борьбу с COVID-19

Этими средствами не воспользовалась депутаты, представляющие Дагестан в Госдуме в уходящим году, сообщили ФАН в региональном Минфине.

Депутаты Госдумы от Дагестана хотят направить 17 млн рублей на борьбу с COVID-19
Общество

В ведомстве уточнили, что финансируемые расходы депутатов состоят из заработной платы и командировочных расходов их помощникам, начислений на оплату труда и услуг связи, транспортных услуг, расходов на содержание предоставляемых помещений, приобретение и содержание оборудования для помещения депутата и рабочего мест его помощников.
Всего на содержание депутатов, представляющих интересы Дагестана в Госдуме в бюджете республики в текущем году заложено 35 миллионов рублей, по своему назначению из которых к началу декабря израсходованы 18.
Перенаправление остатка данных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией не противоречит законодательству.

 

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