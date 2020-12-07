Хизри Шихсаидов вручил награды дагестанцу, спасшему девушку от похищения

На встрече также присутствовали вице- спикеры Камил Давдиев и Елена Ельникова, председатель Комитета парламента Висампаша Ханалиев и депутат Нариман Темуркаев.

О героизме поступке Усмана Шейхова, заступившегося за девушку, мы уже писали ранее, подробнее можно прочитать тут

Как только имя героя стало известно, Шейхов стал настоящим героем, о котором пишут соц.сети и которого ставят в пример подрастающему поколению.

Хизри Шихсаидов поблагодарил сотрудника Муфтията за мужественный поступок, пожелал здоровья и успехов. В завершение встречи Председатель парламента Хизри Шихсаидов вручил Усману Шейхову Благодарность и Памятные именные часы Председателя Народного Собрания РД. Нариман Темуркаев подарил ему сотовый телефон.