ЗАМАНА - Хизри Шихсаидов вручил награды дагестанцу, спасшему девушку от похищения

Хизри Шихсаидов вручил награды дагестанцу, спасшему девушку от похищения

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07 декабря, 2020. Понедельник 17:00
Хизри Шихсаидов вручил награды дагестанцу, спасшему девушку от похищения

 Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов встретился с сотрудником отдела просвещения Муфтията Дагестана по Хасавюртовскому району Усманом Шейховым, - сообщает информационно-аналитический отдел Аппарата НС РД.

Хизри Шихсаидов вручил награды дагестанцу, спасшему девушку от похищения
Общество

На встрече также присутствовали вице- спикеры Камил Давдиев и Елена Ельникова, председатель Комитета парламента Висампаша Ханалиев и депутат Нариман Темуркаев.
О героизме поступке Усмана Шейхова, заступившегося за девушку, мы уже писали ранее, подробнее можно прочитать тут

Как только имя героя стало известно, Шейхов стал настоящим героем, о котором пишут соц.сети и которого ставят в пример подрастающему поколению.

Хизри Шихсаидов поблагодарил сотрудника Муфтията за мужественный поступок, пожелал здоровья и успехов. В завершение встречи Председатель парламента Хизри Шихсаидов вручил Усману Шейхову Благодарность и Памятные именные часы Председателя Народного Собрания РД. Нариман Темуркаев подарил ему сотовый телефон.

 

 

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