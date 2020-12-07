По его словам, помня какой урон был нанесен малому бизнесу во время ограничительных мер во время первой волны коронавируса, сегодня все происходит более тщательно и избирательно. Подробнее о ходе пресс-конференции и мерах ограничения, которые обязаны соблюдать предприниматели можно прочитать тут
Глава Мипромторга Дагестана рассказал об антиковидных мерах в сфере бизнеса
- Автор Хадижат
- 07 декабря, 2020. Понедельник 16:42
О мерах, введенных в республике в связи с коронавирусной инфекцией в области бизнеса и торговли рассказал на площадке РИА «Дагестан» глава Минпромторга Батыр Эмеев.
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