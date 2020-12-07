Глава Мипромторга Дагестана рассказал об антиковидных мерах в сфере бизнеса

О мерах, введенных в республике в связи с коронавирусной инфекцией в области бизнеса и торговли рассказал на площадке РИА «Дагестан» глава Минпромторга Батыр Эмеев.

По его словам, помня какой урон был нанесен малому бизнесу во время ограничительных мер во время первой волны коронавируса, сегодня все происходит более тщательно и избирательно. Подробнее о ходе пресс-конференции и мерах ограничения, которые обязаны соблюдать предприниматели можно прочитать тут