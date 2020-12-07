ЗАМАНА - Пресс-секретаря парламента Дагестана отстранили за высказывания в соцсетях

Пресс-секретаря парламента Дагестана отстранили за высказывания в соцсетях

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07 декабря, 2020. Понедельник 16:16
Пресс-секретаря парламента Дагестана отстранили за высказывания в соцсетях

Начальник информационно-аналитического отдела Аппарата Народного Собрания Дагестана Улучи Эрболатов на своей странице в социальных сетях допустил публичные высказывания и оценку в отношении деятельности органов государственной власти и их руководителей.

Пресс-секретаря парламента Дагестана отстранили за высказывания в соцсетях
Общество

Этим высказыванием Эрболатов нарушил требования Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В отношении Эрболатова У.А. Была назначена служебная проверка, в результате которой он отстранен от замещаемой должности. Будет рассмотрен вопрос о возможном освобождении его от замещаемой должности, сообщает сайт Народного Собрания Дагестана.

 

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