Этим высказыванием Эрболатов нарушил требования Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В отношении Эрболатова У.А. Была назначена служебная проверка, в результате которой он отстранен от замещаемой должности. Будет рассмотрен вопрос о возможном освобождении его от замещаемой должности, сообщает сайт Народного Собрания Дагестана.
Пресс-секретаря парламента Дагестана отстранили за высказывания в соцсетях
- Автор Хадижат
- 07 декабря, 2020. Понедельник 16:16
Начальник информационно-аналитического отдела Аппарата Народного Собрания Дагестана Улучи Эрболатов на своей странице в социальных сетях допустил публичные высказывания и оценку в отношении деятельности органов государственной власти и их руководителей.
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