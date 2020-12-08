ЗАМАНА - Каменный компас начала XX века восстановят на Ставрополье

Каменный компас начала XX века восстановят на Ставрополье

Автор
08 декабря, 2020. Вторник 03:25
Каменный компас начала XX века восстановят на Ставрополье

В Железноводске, на территории парка обнаружили каменный компас начала XX века, сообщает ТАСС.

Каменный компас начала XX века восстановят на Ставрополье
Общество

Каменный компас, судя по всему, имел также и функцию солнечных часов. На камне высечены направления и части света. Остальные элементы компаса учеными были найдены ранее, это поможет специалистом вернуть артефакту первоначальный облик и установить на историческом месте.  Завершить восстановление объекта ставропольские ученые планируют в будущем году.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top