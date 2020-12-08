Каменный компас, судя по всему, имел также и функцию солнечных часов. На камне высечены направления и части света. Остальные элементы компаса учеными были найдены ранее, это поможет специалистом вернуть артефакту первоначальный облик и установить на историческом месте. Завершить восстановление объекта ставропольские ученые планируют в будущем году.
Каменный компас начала XX века восстановят на Ставрополье
- Автор Хадижат
- 08 декабря, 2020. Вторник 03:25
В Железноводске, на территории парка обнаружили каменный компас начала XX века, сообщает ТАСС.
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