ЗАМАНА - В Махачкале пройдет бизнес-конференция

В Махачкале пройдет бизнес-конференция

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07 декабря, 2020. Понедельник 14:05
В Махачкале пройдет бизнес-конференция

В Махачкале, 10 декабря состоится важное событие в сфере бизнеса конференция «Время экспортировать».

В Махачкале пройдет бизнес-конференция
Общество

Цель данного мероприятия услышать предпринимателей, которым интересен экспорт услуг и товаров, также рассказать о будущих экспортных проектах Агенства по предпринимательству и инвестициям РД и Центра поддержки экспорта РД. Во время конференции у участников будет возможность вести прямой диалог с представителями Российского экспортного центра в Иране, Казахстане и Индии и договариваться о поставках своей продукции прямо на месте. А также выслушать мнения экспертов, бизнесменов, предпринимателей и перенять опыт коллег. На конференции будут отобраны кандидаты для участия в бизнес миссиях и в акселераторах в 2021 году. 

Регистрация на мероприятия возможно по номеру 8 963 428 98 08. Места ограничены.

 

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