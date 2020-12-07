В Махачкале пройдет бизнес-конференция

Цель данного мероприятия услышать предпринимателей, которым интересен экспорт услуг и товаров, также рассказать о будущих экспортных проектах Агенства по предпринимательству и инвестициям РД и Центра поддержки экспорта РД. Во время конференции у участников будет возможность вести прямой диалог с представителями Российского экспортного центра в Иране, Казахстане и Индии и договариваться о поставках своей продукции прямо на месте. А также выслушать мнения экспертов, бизнесменов, предпринимателей и перенять опыт коллег. На конференции будут отобраны кандидаты для участия в бизнес миссиях и в акселераторах в 2021 году.

Регистрация на мероприятия возможно по номеру 8 963 428 98 08. Места ограничены.